Festspiel, Schwedenlager und mehr: Volles Programm zur Kinderzeche

„A scheene Kinderzech“ schallt es ab Freitag, 18. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, wieder in den Straßen und Gassen der einstigen Reichsstadt Dinkelsbühl. Das historische Kinder- und Heimatfest mit dem Festspiel in der Schranne, der Stadtübergabe durch die Ratsherrn an die schwedischen Truppen am Wörnitztor und die Rettung der Stadt durch den beherzten Einsatz der Kinderlore und ihrer Kinderschar ist jährlicher Besuchermagnet und zentrales Kinder- und Heimatfest der Dinkelsbühler.

