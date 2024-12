Mann kollidiert zweimal mit demselben Auto

Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Wechingen zweimal mit einem Auto kollidiert. Laut Polizeibericht befuhr er gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße DON 5 von Pfäfflingen kommend in Richtung Wechingen. An der Einmündung zur Staatsstraße 2221 wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er das Auto einer 45-Jährigen, welche die Staatsstraße von Oettingen in Richtung Fessenheim befuhr. Die beiden Autos stießen zusammen. Als die beiden daraufhin zur Klärung rechts ran fuhren, fuhr der 78-Jährige zusätzlich noch auf das Auto der 45-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. (AZ)

