Die junge Generation übernimmt das Ruder

Die Generalversammlung der Musikkapelle Dornstadt am 7. März 2025 im Gasthaus Wildwechsel markierte einen bedeutenden Wendepunkt in der Vereinsgeschichte: Nach einem einzigartigen Beginn der Versammlung im Kerzenschein während eines Stromausfalls im gesamten Ort wurde der jüngste Vorstand in der Geschichte der Kapelle gewählt, dessen Mitglieder ein Durchschnittsalter von nur 23,5 Jahren aufweisen. Dieses junge Führungsteam wird die tief verwurzelte Leidenschaft für die Blasmusik in Dornstadt auch in Zukunft lebendig halten. Max Wucherer, der zuvor als Beisitzer wertvolle Erfahrungen sammelte, übernimmt mit frischem Elan das Zepter von Jürgen Kröppel als neuer Vorsitzender. An seiner Seite steht Kinga Hauke als stellvertretende Vorsitzende. Auch im Beisitz gibt es Veränderungen: Manuel Reulein und Peter Rödel bringen innovative Ideen mit. Gleichzeitig bleiben dem Vorstand bewährte Kräfte erhalten: Anja Schmidt-Dietrich als Schatzmeisterin und Anna Wucherer als Schriftführerin, sowie Johanna Brunacker als weitere Beisitzerin. Der scheidende Vorsitzende Jürgen Kröppel gratuliert allen Gewählten, gibt einen Rückblick auf die Highlights in seiner Amtszeit und bittet die Versammlung, das neu gewählte Team tatkräftig zu unterstützen. In seiner ersten Amtshandlung berief der neue Vorsitzende Max Wucherer dann Aaron und Jonah Obel als zukünftige Jugendvertreter der Musikkapelle Dornstadt. Melanie Lechner unterstützt die beiden jedoch weiterhin mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Jugendarbeit. „Wir stehen am Beginn einer neuen Ära“, betont Max Wucherer voller Begeisterung. „Wir setzen auf Zusammenhalt, Transparenz und die einzigartige Gemeinschaft, die unsere Kapelle seit Jahrzehnten prägt.“ Die Gewählten bedankten sich alle herzlich für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen und blicken mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben, insbesondere auf das bevorstehende Sonderkonzert am Ostersonntag, 20. April 2025 zu Ehren des 100. Geburtstages von Ernst Mosch.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.