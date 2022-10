Wetterballon landet bei Dornstadt im Wald

Ein Wetterballon der Gemeinschaftsschule Taus in Bachknang landet bei Dornstadt im Wald. Was hinter dem Projekt steckt.

Die Gemeinschaftsschule Taus in Backnang hat ein ganz besonderes Projekt durchgeführt: 15 Schülerinnen und Schüler der vierten bis zehnten Klasse haben im Zuge des Projektes "GMS in der Taus im Weltall“ einen Wetterballon gebaut. Die Schüler kümmerten sich selbst um das Errichten von Sonden, suchten Sponsoren und den Kontakt zu den Behörden. Dann fand der Ballon seinen Weg ins Ries.

Wetterballon aus Backnang fliegt ins Ries

Nach ungefähr drei Monaten Wartezeit auf grünes Licht für den Start des Wetterballons konnte er am 26. September gegen 10 Uhr vom Sportplatz der Schule in Backnang aus starten. Er ist mit Messsonden, Videokameras und einem GPS-Sender ausgestattet. Er sollte ungefähr 40 Kilometer hoch steigen, dann zerplatzen und mithilfe eines Fallschirms wieder zurück zur Erde kommen.

Gegen 13.30 Uhr landete der Ballon in der Nähe von Dornstadt im Wald. Der Lehrer Alfred Ester suchte diesen dann mit drei seiner Schüler und Schülerinnen. Bald jedoch stellte sich ein Problem heraus: der Ballon ist in ungefähr 25 Meter Höhe in einem Baum gelandet. Da die Suchenden keine Möglichkeit sahen, die Sonde herunter zu bekommen, kontaktierten sie die Zweite Bürgermeisterin von Auhausen, Monika Reulein, und den Förster Hermann Lutz. Beide unterstützten Lehrer und Schüler sehr, trotzdem blieben die Versuche, die Sonde und damit auch die Ergebnisse des Projektes zu bekommen, bisher erfolglos.

Zweite Bürgermeisterin Monika Reulein und Förster Hermann Lutz unterstützten die Schülerin und die beiden Schüler. Foto: Tausschule

Wetterballon hängt noch im Baum

"Wir wissen noch gar nicht, wie hoch es der Ballon eigentlich geschafft hat“, schildert Lehrer Alfred Ester. Wenn sie Glück hätten, sähe man auf dem Videomaterial schon die Erdkrümmung. Sie würden etwas anders arbeiten als andere Schulen. Ein solches Projekt wäre sehr spannend und beeindruckend für die Kinder, zu sehen, dass etwas, das sie selbst gebaut haben, bis an den Rand des Weltalls fliegt. Auch wenn die Sonde momentan noch im Baum hängt, gibt es wieder etwas Hoffnung auf die Ergebnisse: Durch das Wetter hat sie sich etwas gelöst und kann hoffentlich bald aus dem Forst geborgen werden.