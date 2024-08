Kleintransporter fährt über Bein eines 17-Jährigen

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall in Nördlingen am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, verletzt worden. Der Jugendliche fuhr mit einem Leichtkraftrad vom Kreisverkehr an der B466 nach rechts in Richtung Löpsingen. Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige vermutlich zu schnell, er stürzte und rutschte über den Asphalt auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 25-jähriger Fahrer eines Kleintransporters machte eine Vollbremsung. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass er das rechte Bein des Jugendlichen überfuhr. Nach erster, vorsichtiger Einschätzung wurde der Jugendliche den Umständen entsprechend relativ leicht verletzt, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Das Leichtkraftrad rutschte am Transporter vorbei. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 2000 Euro. (AZ)