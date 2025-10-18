Sarah Prügel: Mit 16 Jahren die bislang größte Rolle beim Dramatischen Ensemble

Im November bringt das Dramatische Ensemble (DE) Nördlingen den Stadtsaal Klösterle wieder zum Kochen, wenn es mit einem hochkarätigen Live-Orchester dem Komödienklassiker „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare musikalisches Leben einhaucht und auf sowie vor der Bühne dafür sorgt, dass sich Realität, Traum und Magie vermischen werden. Mittendrin bringt zusätzlich einer jede Menge Stimmung ins Geschehen, indem er für Chaos und Verwirrung sorgt: der Elf Puck. Verkörpert wird dieser kleine Schalk von Sarah Prügel, die damit ihre bisher größte Rolle auf einer Nördlinger Bühne spielt.

Bereits als Kind hat die inzwischen 16-Jährige ihre Liebe zum Theater entdeckt, als sie 2016 während des Stadtmauerfests beim Kinderstück „Die Stadt, der Graf und die Sau“ mitwirkte. Seither hat sie bei unterschiedlichen Produktionen mitgemacht; 2019 war sie die Isa im Musical „SoXellSo“, im „Ding der Nibelungen“ 2022 spielte sie die junge Version der Brunhild, und auch vor zwei Jahren war sie in „Der kleine Horrorladen“ als Straßengöre Ronette dabei. Daneben war sie beim Verein Alt Nördlingen (VAN) in verschiedenen Kinderstücken zu sehen.

Dramatisches Ensemble spielt in Nördlingen Shakespeare-Klassiker

Dass Sarah eine solche Begeisterung für die Schauspielerei hegt, ist nicht verwunderlich. Ihr Vater Marcus Prügel ist ein echtes DE-Urgestein und jedes Jahr in irgendeiner Form – sei es als Schauspieler oder als musikalischer Leiter – an den Inszenierungen beteiligt. „Ich bin eigentlich mit dem DE aufgewachsen. Von klein auf war ich immer dabei, habe bei den Proben zugeschaut. Irgendwann wollte ich dann auch selbst mitmachen“, erzählt die Schülerin. Den Puck empfindet sie als spannende Rolle: „Irgendwie ist er ja für den ganzen Wirbel in der Komödie verantwortlich und mischt mit seiner schelmischen Art ständig alles und alle auf.“

In „Ein Sommernachtstraum“ gibt es vier verschiedene Handlungsstränge: Herzog Theseus will die Amazonenkönigin Hipplyta heiraten, eine Athener Handwerkstruppe möchte deshalb ein Theaterstück aufführen. Die beiden Pärchen Lysander und Hermia sowie Helena und Demetrius wollen jeweils eine gemeinsame Zukunft beginnen, und schließlich haben der Elfenkönig Oberon und seine Gattin Titania einen üblen Ehestreit. Mit Hilfe eines Blumensaftes sorgt Puck dafür, dass sich plötzlich unterschiedliche Paarungen neu verlieben. Sarah findet ihre Rolle sympathisch: „Letztlich will Puck doch immer alles richtig machen, seinem Herrn Oberon dienen und ihn stolz machen. Nur geht das mit seiner unberechenbaren Art ständig schief.“ Den Wunsch, stets alles richtig zu machen, kennt Sarah auch von sich selbst. Gerade bei einem Musical eine echte Herausforderung. „Das Singen ist für mich echtes Neuland. Bislang habe ich in den Musicals nur geschauspielert, getanzt und im Chor gesungen. Heuer singe ich ja auch allein. Aber je häufiger wir geübt haben, desto sicherer wurde ich – und jetzt macht es richtig Spaß“, sagt sie.

Auch das Junge DE hat sich für die Shakespeare-Komödie entschieden, inszeniert aber eine eigene Interpretation des Stücks. Hier hat Sarah die Rolle der Hermia bekommen. Auch wenn diese Doppelbelastung eine gewisse Herausforderung ist, betont die Schülerin: „Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, zwei so tolle Rollen auf einmal spielen zu dürfen.“ Wer Sarah Prügel live auf der Klösterle-Bühne erleben möchte, kann sich noch ein Ticket sichern. Die Vorstellungen des Musicals sind vom 14. bis zum 23. November (freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 15 Uhr); das Kinderstück findet am Samstag, 22. November, um 15 Uhr statt. Tickets gibt es bei der Tourist-Information oder unter www.noerdlingen.de/tickets. (AZ)