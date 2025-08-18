Autofahrer unter Drogeneinfluss nach Summer-Breeze-Festival erwischt

Mehrere Autofahrer sind bei einer Verkehrskontrolle bei Fremdingen mit Anzeichen von Drogenkonsum erwischt worden. Laut Polizeibericht kontrollierten Polizisten am vergangenen Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr den Verkehr auf der B25 auf Höhe Fremdingen. Anlass dafür war die Abreise der Besucher des Summer Breeze Festivals in Dinkelsbühl. Bei vier männlichen Fahrern zwischen 27 und 56 Jahren wurde die Weiterfahrt unterbunden, weil sie Cannabis konsumiert hatten. Je nach dem wie hoch die Konzentration der Droge im Blut ist, könnte es sich bei drei der Männer um eine Verkehrsordnungswidrigkeit handeln, so die Polizei. Gegen den vierten Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, da er neben Cannabis auch Alkohol konsumiert hatte. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass viele kontrollierte Autofahrer ihr Festivalequipment ungesichert im Fahrzeug transportierten. Insgesamt wurden 46 Fahrzeuge angehalten, an der Kontrolle beteiligt waren Beamten der Polizeiinspektionen in Augsburg, Donauwörth, Nördlingen und Wertingen. (AZ)

