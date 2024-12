Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Nördlingen

Ein 40-jähriger Mann ist am Montag gegen 19.45 Uhr mit einem E-Scooter in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen angehalten und kontrolliert worden. Da bei dem Mann laut Polizeibericht drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser sei positiv verlaufen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)

