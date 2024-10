Ein Unbekannter hat in der Nördlinger Adamstraße ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Das Rad stand in einem Fahrradunterstand, es handelt sich um ein grau-blaues Pedelec der Marke Cube. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

