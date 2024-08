57-Jähriger bei Kollision mit Auto in Schmähingen mittelschwer verletzt

Ein 57-Jähriger ist bei einem Unfall am Freitagabend in Schmähingen verletzt worden. Der Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem E-Rennrad auf der Hürnheimer Straße in Fahrtrichtung Reimlingen unterwegs. An der Kreuzung zur Mühlbacherstraße übersah er den Wagen einer 20-Jährigen, die hier Vorfahrt hatte. Das Auto kollidierte mit dem Rennrad, sodass der Fahrradfahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde. Der 57-Jährige wurde mittelschwer verletzt, das Fahrrad erlitt Totalschaden. (AZ)

Schmähingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis