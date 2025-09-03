Ferienprogramm 2025 bei der FFW Ederheim

Kürzlich fand das diesjährige Ferienprogramm bei der Freiwilligen Feuerwehr Ederheim statt, an dem die Wehr 21 Kinder der Gemeinde Ederheim begrüßen konnte. Bei sommerlichen Wetter konnten die Kinder neben einigen Geschicklichkeitsaufgaben, die als eine „Schnitzeljagd“ gestaltet wurden, eine Fahrt im Feuerwehrauto erleben. Zudem erhielten Sie eine Führung im Feuerwehrhaus und lernten auch grundlegende Kenntnisse zum Thema Erste Hilfe und Absetzen eines Notrufes kennen. Nachdem Programm gab es für jedes Kind eine Teilnehmerurkunde und ein Eis.

