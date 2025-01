Paar wird in Nördlingen beim Ladendiebstahl ertappt

Eine Angestellte einer Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen hat am Montagvormittag ein Pärchen beim Ladendiebstahl erwischt. Der Polizei zufolge beobachtete die Angestellte, wie ein Mann eine Handyhülle aus einer Verpackung nahm und diese seiner Frau gab. Diese steckte die Hülle in ihre Handtasche. Als die beiden am Ausgang von der Angestellten auf den Diebstahl angesprochen wurden, rannte der 67-Jährige davon und die 64-jährige Ehefrau zurück in das Geschäft. Dort versteckte sie die ausgepackte Handyhülle unter Süßwaren, konnte im Anschluss aber festgehalten werden. Die Tat wurde zur Anzeige gebracht und beide erhielten ein Hausverbot. (AZ)

