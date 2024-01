Ehingen am Ries

vor 31 Min.

64-Jähriger stürzt von Fahrrad

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag in Ehingen am Ries.

Artikel anhören Shape

Ohne Fremdeinwirkung ist am Freitagmittag in Ehingen ein 64-Jähriger vom Fahrrad gestürzt. Er verletzte sich dabei an der Schulter.

Ein 64-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag, um etwa 13.30 Uhr, aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt in Ehingen vom Fahrrad gestürzt. Dabei verletzte er sich dem Polizeibericht zufolge an der Schulter. (AZ)

Themen folgen