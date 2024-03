Autofahrer übersehen: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Ehingen am Ries

Ein Autofahrer hält zwar noch an der Einmündung zur Staatsstraße, übersieht laut Polizei aber dennoch einen anderen Wagen. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2214 zwischen Oettingen und Fremdingen ereignet. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer wollte von Heuberg kommend die Staatsstraße überqueren. Er hielt laut Polizeibericht zunächst vorschriftsmäßig an der Einmündung an, übersah dann allerdings beim Losfahren einen 75-jährigen Autofahrer, der in Richtung Fremdingen fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, die Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.300 Euro. (AZ)