Die Dorferneuerung in Ehingen am Ries kommt nun voran

Die Übergabe des Einleitungsbescheids in Ehingen am Ries (von links): Wolfgang Fackler, Thomas Meyer und Christian Kreye.

Plus Das Amt für ländliche Entwicklung hat nach der Antragstellung im Jahr 2009 den Bescheid für die Dorferneuerung unterschrieben. Wie es nun weitergeht.

Von Peter Urban

Zum Schluss ging es dann doch relativ schnell: Kürzlich kam der leitende Baudirektor des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben, Christian Kreye, persönlich ins Gemeindezentrum Ehingen am Ries. Etwas verklausuliert schilderte er den Anlass seines Besuches: „Ich habe am Mittwoch dieser Woche als Leiter des ALE Schwaben im Amtsdeutsch gesprochen lediglich einen Verwaltungsakt unterschrieben, der in den nächsten Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung auch rechtswirksam wird.“ Doch dieser Verwaltungsakt hat jetzt endlich Folgen.

Denn damit wurde ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz zum Zwecke der Dorferneuerung eingeleitet. Somit ist in den nächsten Jahren die Planung, Umsetzung und Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen möglich, die auch alle Grundstückseigentümer im Verfahrensgebiet einschließt. Bürgermeister Thomas Meyer begrüßte das „Mitbringsel“, will sagen, den unterschriebenen Verwaltungsakt, ist er doch für ihn und den Ehinger Gemeinderat ein weiterer Schritt eines langwierigen Verfahrens, das mit der Antragstellung am 23. September 2009 begonnen hatte.

