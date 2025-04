Die letzte Generalversammlung des Soldaten und Veteranenverein Ehingen war eine Veranstaltung von großer Bedeutung und emotionalem Charakter. Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung des ehemaligen Vorsitzenden Herman Müller, der sich letztes Jahr aufgrund gesundheitlicher Probleme aus seinem Amt zurückziehen musste. Müller, der viele Jahre lang mit großem Engagement und Hingabe dem Verein vorstand, wurde für seine Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz geehrt. Die Anerkennung erfolgte durch den Kreisvorsitzenden Josef Ruhland und den 1. Vorsitzenden Wolfgang Sperl. Beide überreichten ihm eine Urkunde und das „Verdienstkreuz am Bande“ des BSB 1874, eine Auszeichnung, die nur an diejenigen verliehen wird, die sich in besonderem Maße um die Belange des Vereins und dessen Mitglieder verdient gemacht haben.

