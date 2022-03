Ehingen am Ries verwandelt sich am Samstag in ein Flohmarkt-Dorf

Am kommenden Samstag, 2. April, findet in ganz Ehingen am Ries ein Dorfflohmarkt statt. Die Idee hatte der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte.

In Ehingen am Ries findet am Samstag, 2. April, findet ein Dorf-Flohmarkt statt. Die Idee dazu hatte der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte und rannte damit bei Thomas Meyer, dem Bürgermeister der Gemeinde, offen Türen ein: "Ich finde das eine klasse Idee und ich freue mich über diese tolle Initiative aus der Bürgerschaft", sagt er.

Von 10 Uhr bis 16 Uhr kann jeder, der möchte, mitmachen. Verkauft wird in Höfen, aus Garagen und in Scheunen überall in Ehingen. Jeder, der Trödel, Kinderbedarf oder Selbstgemachtes anbieten kann und will, ist willkommen. Ein Lageplan, der am Veranstaltungstag ausliegt, informiert über Locations und Angebot, es wird auch Kaffee und Kuchen geben, natürlich auch zum Mitnehmen.

Jeder Ehinger, jede Ehingerin war aufgefordert, mitzumachen unter dem Motto "Du hast die Corona-Zeit genutzt, um Dachboden, Keller, Zimmer oder Garage auszumisten oder hast sonst einige deiner Schätze aussortiert? Dann melde dich gleich mal an!". Viele Ehinger sind dem Aufruf gefolgt und warten nun gespannt auf viele Interessenten und Käufer aus dem gesamten Donau-Ries: am Samstag, 2. April 2022, ab 10.00 Uhr - bei hoffentlich gutem Flohmarkt-Wetter.