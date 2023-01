Gemeinderat Ehingen vertagt Beschluss über Nittinger Kreuzung

Immer wieder ereignen sich auf dem Schleichweg bei Ehingen Unfälle. Ist ein Verbotsschild für den Durchgangsverkehr die Lösung?

Bürgermeister Thomas Meyer sah seinen Vorschlag, über die Verkehrslenkung an der Nittinger Kreuzung neu nachzudenken, als "vielleicht kleinen Beitrag zur Entschärfung" eines neuralgischen Punktes, der eigentlich mitten im Nirgendwo liegt und trotzdem immer wieder durch Unfälle auffällt. Das Problem: Vor allem ortskundige Verkehrsteilnehmer nutzen den "Schleichweg", der ja eigentlich parallel zur Staatsstraße verläuft, als Abkürzung von Belzheim ins – grob gesagt – Ries. Meyers Vorschlag war, die Verbindungsstraße kurzerhand als Feldweg auszuweisen und somit per Verbotsschild den Durchgangsverkehr zu unterbinden.

Im Rat stieß er damit nicht unbedingt auf Zustimmung, es entstanden mehr Fragen als Antworten: Wo die Schilder aufstellen? Ist dort überhaupt so viel Verkehr? Wie werden das die Betroffenen auffassen? Ist es notwendig, rentiert sich der Aufwand? Nach langem Hin und Her wurde vereinbart, eine Verkehrszählung durchzuführen und danach das Thema mit den gewonnenen Erkenntnissen nochmals zu behandeln. Außerdem wolle man darüber bei der anstehenden Bürgerversammlung diskutieren.

Lob für ILEK-Engagement im Nordries

Wesentlich entspannter wurden im Gremium zuvor die anderen Tagesordnungspunkte behandelt. Der ILE-Umsetzungsbegleiter Max Josef Vachal hatte zum Stand und zu den weiteren Abläufen des laufenden Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) der ILE-Nordries-Gemeinden Ehingen, Fremdingen, Maihingen; Marktoffingen und Wallerstein berichtet. Er lobte das Engagement in Ehingen, die Gemeinde hatte die meisten und am besten geförderten Projektideen im Jahr 2022.

In diesem Zusammenhang lud er alle Gemeindeverantwortlichen – und natürlich auch alle interessierten Bürger – zum Auftaktforum des Entwicklungskonzeptes der ILE Nordries ein, das am Donnerstag, 9. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wallerstein stattfindet. "Hier erfährt man", so der Umsetzungsbegleiter, "alles Wesentliche und kann aktiv zur Entwicklung der Region beitragen, insbesondere in den Themenfeldern Orts-/Innenentwicklung und Nahversorgung, Landschaft, Landwirtschaft, Klima und Umwelt, Freizeit und soziale Infrastruktur sowie Wirtschaft, technische Infrastruktur und Mobilität. Bei Getränken und Häppchen können bei diesem Forum unter dem Motto 'Projektideen entwickeln – Zukunft nachhaltig gestalten' wertvolle Impulse gegeben werden."

Die Beratung und Beschlussfassung der Hebesätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr erzielte das gleiche Ergebnis wie der Beschluss zum Pachtbeitragsanteil der Jagdgenossenschaft: In Anbetracht der schwierigen Zeiten wollte man positive Anreize setzen und ließ alles beim Alten. Als überaus erfreulich bezeichnete Thomas Meyer einen Bauantrag für einen Wohnhaus-Neubau im Dorfkern Belzheim: "Toll, dass sich hier junge Leute niederlassen und in der Dorfmitte bauen wollen." Selbstverständlich wurde dafür das gemeindliche Einvernehmen erteilt.