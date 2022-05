Kanalsanierung sorgt in Ehingen für Gesprächsstoff

Plus Ein Bürger befürchtet, dass die Straße bald wieder aufgefräst werden müsse. Andere Bürger verweisen auf die Aussagen des Ingenieurbüros. Es gibt weitere Themen.

Die geplante Kanalsanierung sorgte bei der Bürgerversammlung in Ehingen für viel Gesprächsstoff. Nach der coronabedingten Pause fand die Versammlung erstmals wieder statt. Bürgermeister Thomas Meyer informierte im Vereinsheim zunächst darüber, dass die Gemeinde bis zum Jahr 2025 ohne Schulden dastehen wird, da bis dahin die derzeit laufenden Kredite getilgt sind.