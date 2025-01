Der Vorstoß, in Ehringen ein Nahwärmenetz zu bauen, ist vorerst gescheitert. Wie die Unterstützer des Projekts im Mitteilungsblatt der Gemeinde Wallerstein bekanntgaben, sehen sie sich nicht mehr in der Lage, das Vorhaben weiterzutreiben. Als Grund geben sie an, dass sich ein Nahwärmenetz unter den aktuellen Bedingungen wirtschaftlich nicht mehr lohnen würde.

Veronika Ellecosta Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahwärmenetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis