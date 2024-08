Sie sind seit 60 Jahren verheiratet: „Wir war’n immer beinand’“

Sie sitzen gelassen und strahlend an ihrem Küchentisch und versuchen sich zu erinnern, wie sie sich eigentlich kennengelernt haben. „Oh, das ist schon so lange her“, sagt Georgine Rott, „das weiß ich gar nicht mehr.“ Ihr Mann, lässig auf seinen Gehstock gestützt, kann ihr dabei nur insoweit helfen, dass er gedanklich in seinen Erinnerungen kramt und findet, er wäre „damals bei der Bundeswehr gewesen“. Mehr Infos bringen sie nicht zusammen. Sie sind im gleichen Ort aufgewachsen, Gangkofen in Niederbayern, und heute 82 (Hermann) beziehungsweise 79 Jahre alt.