Unbekannte brechen in Kindergarten in Wilburgstetten ein

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag, 30. Juli, auf Mittwoch, 31. Juli in das Gebäude des Kindergartens in Wilburgstetten eingebrochen. Die Täter durchwühlten den Kindergarten und entwendeten einen kleineren Bargeldbetrag aus dem Büro. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Einbrecher dabei mit roher Gewalt vor. Auch im Gebäude beschädigten sie einiges, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro entstand. Die Polizei Dinkelsbühl bittet Zeugen, sich telefonisch unter 09851/ 57 19-0 zu melden. (AZ)

Wilburgstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis