Jugendbude wird bei Einbruch beschädigt

In eine Jugendbude ist zwischen dem 12. und 17. Juli in Auhausen am Bruckback eingebrochen worden. Bislang unbekannte Personen entwendeten laut Polizeibericht nicht nur 20 Euro Bargeld aus der Kasse, sondern besprühten die Bar mit Farbe aus einer Spraydose und ritzten mit einem Messer Rillen in die Holzverkleidung der Theke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

