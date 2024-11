Einbruch in Bopfingen: 1000 Euro Sachschaden verursacht

Ein Unbekannter ist zwischen dem 8. und dem 15. November über ein Lichtschachtfenster im Keller in ein Wohnhaus in der Brucknerstraße in Bopfingen eingebrochen. Im Anschluss durchsuchte er nach Angaben der Polizei die Kellerräume. Entwendet wurde nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020. (AZ)

