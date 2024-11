Einbrecher gelangt über Badfenster in Wohnung in Nördlinger Innenstadt

In ein Nördlinger Einfamilienhaus ist am Dienstag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in der Salvatorgasse eingebrochen worden. Vermutlich war der Täter über das gekippte Badezimmerfenster in das Haus gelangt, heißt es im Polizeibericht. Der Vermögensschaden beträgt etwa 6000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. Weiterhin wird von polizeilicher Seite nochmals darauf hingewiesen, dass Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnanwesen fest zu verschließen sind. (AZ)

Vermögensschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis