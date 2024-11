Diebe brechen in Einfamilienhaus ein und stehlen Tresor

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Nördlingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter in der Nacht zum Samstag ein Fenster des Hauses am Berger Graben auf. Die Unbekannten entwendeten einen versperrten Möbeltresor. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro und erbeuteten rund 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

