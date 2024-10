Unbekannter bricht in Lagerhalle in Baldingen ein

In eine Lagerhalle ist in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober in Baldingen eingebrochen worden. Kurz vor 2.30 Uhr stellte ein Angestellter des zuständigen Sicherheitsdienstes laut Polizeibericht den Einbruch fest. Die Täter beschädigten demnach ein Zaunelement, um sich Zugang zum Gelände zu verschaffen und brachen anschließend ins Gebäude ein. Zum entstandenen Sach- und Beuteschaden lägen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

