Versuchter Einbruch in Jugendhütte: Unbekannte hinterlassen Schaden von 1500 Euro

Am Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr versuchten drei unbekannte Männer in eine Jugendhütte einzubrechen. Die drei Personen fuhren mit einem Auto aus Richtung Riesblickparkplatz über einen landwirtschaftlichen Weg über die Straße Am Sauacker zu der Hütte. In unmittelbarer Nähe stellten sie ihr Fahrzeug ab und gingen dann zu Fuß zum Objekt. Hier versuchten sie laut Polizei mit einem Stemmeisen die Tür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Im weiteren Verlauf zerstörten sie mehrere Kameras, die im Bereich der Hütte montiert waren. Wenige Minuten später brachen sie ihr Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Personen waren alle etwa 1,70 bis 1,80 groß und hatten schlanke, sportliche Figuren. Einer der Diebe trug eine dunkle Cargohose und eine Brille. Ein weiterer Einbrecher war mit einer Sturmhaube und Schuhen der Marke Nike bekleidet. Die dritte Person trug eine dunkle Jogginghose, welche auf dem Oberschenkel einen Schriftzug und die Zahl 1898 aufwies. Unterwegs waren die drei mit einem Kleinwagen.

Auch in Trochtelfingen wurde eingebrochen

Kurze Zeit davor, gegen vier Uhr, war in Trochtelfingen in eine Jugendbude eingebrochen worden. Wie Polizeisprecher Bernd Märkle auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, liegt es nahe, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht. Hinweise auf die drei Männer nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.