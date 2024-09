Unbekannter will in Wohnhaus in der Altstadt einbrechen

Ein Unbekannter hat offenbar versucht, in ein Haus in der Straße An der Bergermauer in Nördlingen einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchte der Täter am Montag, zwischen 9 und 22 Uhr, erfolglos, an der Haustüre die Scharniere aufzuhebeln und ins Haus zu gelangen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

