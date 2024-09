Vom Feuer zerstört und vielfach verkauft: Die Geschichte der Lehminger Brauerei

Schon im ausgehenden Mittelalter existierte am Lehminger Dorfplatz eine Brauerei mit Taverne. Wie es in den meisten fränkisch geprägten Orten üblich war, gruppierten sich am Dorfplatz neben Kirche und Pfarrhaus auch der zur Kirche gehörende Widumshof, der Meierhof, ein paar große Bauernhöfe und das Wirtshaus, das 1810 die Hausnummer 42 bekam. Bis ins Jahr 1618 zurück gibt es Informationen zu den Betreibern dieser Tafernwirtschaft

Gerhard Beck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brauerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lehminger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis