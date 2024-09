Warum der CAP-Markt in Nördlingen saniert wurde und wird

Die Betreiberin Roko GmbH saniert den Nördlinger CAP-Markt am Ziegelhof energetisch, um die Energiekosten zu senken und weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Das schildert Geschäftsführer Harald Obernöder und weist auf die geplante innovative Lösungen hin, Energie einzusparen. Möglich wurde dies durch neue Kühlmöbel, die mit einer modernen Kälteanbindung ausgestattet seien.

Zentrales Element dieser Optimierung sei die Wärmerückgewinnung. Dabei werde im Sommer die Abwärme zur Klimatisierung genutzt, während man sie im Winter zur Unterstützung der Heizung einsetze. Der Geschäftsführer hebt hervor, dass diese Schritte nicht nur die Energiekosten reduzieren würden, sondern auch zu einem neuen Einkaufserlebnis für die Kunden beitragen würden. Die neue Technik verschwende keine Energie mehr und nutze stattdessen die Abwärme auf effiziente Art und Weise.

CAP-Markt Nördlingen: Energetische Sanierung mit Wärmepumpe

Die Umstellung auf eine damit verbundene neue Wärmepumpentechnik sei dem hohen Wettbewerbsdruck im Lebensmitteleinzelhandel sowie den steigenden Stromkosten geschuldet, begründet Obernöder das Vorhaben. Mit diesen Investitionen stelle sich Roko zukunftsfähig auf. Neben der Energieeinsparung leiste das Unternehmen darüber hinaus einen Beitrag zum Umweltschutz, in dem es Kohlenstoffdioxid-neutrales Kältemittel verwende, das vollständig biologisch abgebaut werden könne. Auch die Metzgerei soll in absehbarer Zeit darauf umgerüstet werden.

Die Investitionen in den CAP-Markt in Nördlingen sieht der Geschäftsführer als weiteres Beispiel dafür, wie soziale Verantwortung und wirtschaftliches Handeln Hand in Hand funktionierten. Nachdem Roko nicht nur Lebensmittelmärkte in Nordschwaben betreibt, sondern auch Werkstätten der Lebenshilfe, ist man laut Geschäftsführung unmittelbar von der momentan unsicheren wirtschaftlichen Situation in Deutschland betroffen. „Wenn ein Kunde seine Aufträge reduziert oder gar zurückzieht, spüren wir die Folgen sofort“, beschreibt Obernöder die Situation in einer Mitteilung. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Roko zukunftssicher zu machen, werde in den Dienstleistungs-Bereich der Elektrogeräteprüfung investiert. Dieser Schritt solle nicht nur ein zusätzliches Standbein schaffen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken.

Der CAP-Markt in Nördlingen will das Portfolio erweitern

Durch die Geräteprüfung biete sich die Möglichkeit, das Dienstleistungsportfolio zu erweitern und gleichzeitig den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Mit der Einführung von modernen Prüfverfahren und Technologien im Bereich der Elektroprüfung werde nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch das Vertrauen der Kunden gewonnen, erklärt Obernöder.

Roko ist ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen, das von der Lebenshilfe Donau-Ries, der Lebenshilfe Dillingen und der Gemeinde Asbach-Bäumenheim getragen wird. Als größtes Inklusionsunternehmen in Schwaben hat sich die GmbH zum Ziel gesetzt, Menschen mit Handicap dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Ein zentrales Anliegen ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. (bs)