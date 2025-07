Deininger Unternehmen Engelhardt spendet hohe Summe für Schulen in Afrika

Es ist ein absolutes Herzensprojekt von Landrat Stefan Rößle: die Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“. Und so berichtet er auch begeistert von seiner Afrika-Reise im August vergangenen Jahres, als er zusammen mit seinen Mitreisenden 13 Schulen in Uganda und Tansania besichtigt hat, die mit Spendengeldern finanziert wurden. In Gomi sangen die Grundschüler für die Reisegruppe, der Landrat erinnert sich: „Da geht einem das Herz auf.“ 20.000 Euro hatte das Deininger Unternehmen Engelhardt gespendet, um dort, in Norduganda, eine Grundschule zu erweitern. Jetzt legt die Heizungsbaufirma nach und finanziert in Gomi eine Berufsschule.

Harald Hahn ist kaufmännischer Leiter bei der Engelhardt Heizung und Sanitär GmbH. Das Motto von Geschäftsführer Dieter Engelhardt sei stets: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Deshalb spende das Unternehmen jedes Jahr rund 125.000 Euro an verschiedene Organisationen, meist in der Region. Doch Stefan Rößle konnte Engelhardt überzeugen, sich auch in Afrika zu engagieren - eben zunächst für die Grundschule. Umgesetzt wurde das Projekt vom Verein Vier Steine für Afrika, dessen Vorsitzender wiederum der Nördlinger Martin Stumpf ist. Zu diesem Verein habe man einen Bezug, sagt Hahn. Es fallen keine Verwaltungskosten an, weil die Mitglieder ehrenamtlich arbeiten – womit die gesamten Spenden direkt den Kindern in Uganda zugutekommen.

Engelhardt spendet 40.000 Euro für Schulen in Uganda

Sie sollen künftig nach ihrer normalen Schulausbildung in Gomi die Möglichkeit haben, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Dafür soll ein bislang leer stehendes Gebäude genutzt werden, das erweitert werden soll. Ausbildungen in den Bereichen Holzbearbeitung, Tischlerei, Maurerarbeiten, Gebäudebau, Metallbearbeitung/Schweißen, Schneiderei, Friseurhandwerk und Landwirtschaft sollen angeboten werden. Stumpf sagt, die Absolventen könnten sich im Anschluss zum Beispiel mit einer kleinen Handwerksfirma in dem dezentralen Norduganda selbstständig machen. Dass junge Leute so ins Handwerk gebracht werden, begrüßt Hahn. Weitere 20.000 Euro will das Unternehmen für die Berufsschule spenden.

Landrat Rößle verweist darauf, dass für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling in Deutschland im Monat rund 4000 Euro fällig werden. Im Jahr sei das eine größere Summe, als die gesamte Berufsschule koste. Rund 200 Schülerinnen und Schüler sollen dort unterrichtet werden. Es ist bereits die zweite Berufsschule in Afrika, die aus dem Landkreis finanziert wird, für die erste hatte das Ehepaar Hafner gespendet. 305 Schulen seien durch die Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ bereits entstanden, so Rößle, 29 wurden in Kooperation mit dem Verein Vier Sterne für Afrika in Uganda und Tansania umgesetzt. Es gebe sehr viele große Probleme auf dieser Erde: ein enormes Bevölkerungswachstum, Armut, Hunger, Klimaerwärmung, Gesundheitsversorgung, Unterdrückung/Geringschätzung von Frauen, leider auch Terror und kriegerische Auseinandersetzungen. Rößles Erkenntnis aus der Entwicklungsarbeit ist, dass all diese Probleme nur dann gelöst werden können, wenn man bei der Bildung beginnt – um den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen.

Spendenkonten - Vier Sterne für Afrika, IBAN: DE37 7206 9329 0000 5268 00, BIC: GENODEF1NOE - 1000 Schulen für unsere Welt, IBAN: DE12 7229 0100 0007 1000 19, Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG