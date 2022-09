Behörde schließt ökologischen Ausbau der Eger ab

Plus Die Eger wird bei Enkingen und Lierheim für 170.000 Euro zurückgebaut. Auf diesem Weg soll sie sich selbst überlassen werden können.

Durch Flussbegradigungen haben die Menschen in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder versucht, die Landschaft besser zu nutzen. Es wurden Flächen für die Landwirtschaft gewonnen, Verkehrswege ausgebaut und mitunter auch neue Baugebiete ausgewiesen. Mittlerweile hat sich jedoch insbesondere bei den für Umwelt und Natur verantwortlichen Stellen die Erkenntnis durchgesetzt, diese Entwicklungen durch einen naturnahen Gewässerausbau weitgehend rückgängig zu machen. Die Einsicht reifte, dass manches doch zu viel des Guten war.