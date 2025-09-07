Icon Menü
Entdecke außergewöhnliche Ausbildungsberufe im Landkreis Donau-Ries

Landkreis Donau-Ries

Diese außergewöhnlichen Berufe kann man im Landkreis Donau-Ries lernen

Vom Kfz-Mechatroniker oder der Kauffrau für Büromanagement haben die meisten Menschen schon gehört. Doch was macht ein Geomatiker?
Von Martina Bachmann
    Julian Eser hat bei HPC in Harburg den Beruf des Geomatikers gelernt. Er arbeitet zwar auch am Schreibtisch, doch 40 bis 50 Prozent seiner Arbeitszeit ist er draußen unterwegs.
    Die Schülerinnen und Schüler können sich auch in dieser Woche morgens noch einmal umdrehen. Noch fünf Minuten länger schlafen, das ist in der letzten Sommerferienwoche kein Problem. Die Azubis dagegen müssen seit dem 1. September früh aufstehen und pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen. Von vielen Berufen, die man im Landkreis Donau-Ries lernen kann, haben die meisten sicher schon einmal gehört. Doch dass man in der Region auch eine Ausbildung zum Geomatiker machen kann, dürfte weniger bekannt sein. Sogar eine Sattler-Lehre wird angeboten.

