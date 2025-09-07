Diese außergewöhnlichen Berufe kann man im Landkreis Donau-Ries lernen

Die Schülerinnen und Schüler können sich auch in dieser Woche morgens noch einmal umdrehen. Noch fünf Minuten länger schlafen, das ist in der letzten Sommerferienwoche kein Problem. Die Azubis dagegen müssen seit dem 1. September früh aufstehen und pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen. Von vielen Berufen, die man im Landkreis Donau-Ries lernen kann, haben die meisten sicher schon einmal gehört. Doch dass man in der Region auch eine Ausbildung zum Geomatiker machen kann, dürfte weniger bekannt sein. Sogar eine Sattler-Lehre wird angeboten.

