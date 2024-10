Wie soll das Museum Kulturland Ries in Zukunft aussehen?

Am 13. Oktober 2024 eröffnet in Maihingen eine Sonderausstellung, die Besucherinnen und Besucher einlädt, gemeinsam an Zukunftsentwürfen für das Regionalmuseum im Ries zu tüfteln. Nach nunmehr 40 Jahren Betrieb wirft die Sonderausstellung „Wünsch dir was! Ideenwerkstatt Museum“ einen Blick zurück auf die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte und fragt, wie die Erwartungen an das Museum Kulturland Ries von morgen aussehen, heißt es in einer Mitteilung.

1984 wurde das Museum Kulturland Ries durch den Verein Rieser Bauernmuseum gegründet. Bereits im Folgejahr übernahm der Bezirk Schwaben mit finanzieller Beteiligung des Landkreises Donau-Ries die Trägerschaft. Die aktuelle Ausstellung erzählt an sechs Stationen Geschichte(n) aus 40 Jahren und präsentiert unbekannte, überraschende und skurrile Daten und Dinge. Einen Blick hinter die Kulissen gewähren dabei Mitarbeitende aus dem Museumsteam, die ihre Tätigkeitsbereiche digital vorstellen.

Ausstellung: Museum Kulturland Ries will sich für die Zukunft aufstellen

Aktivangebote an allen Stationen laden laut Mitteilung zum Erkunden und Erforschen ein: Gegenwärtige und künftige Nutzflächen des Museums können an der Station „verortet“ mithilfe eines Modells erkundet werden. Im Bereich „Ausgestellt“ können vergangene Sonderausstellungen entdeckt und ein Plakat zur eigenen Wunsch-Ausstellung gestaltet werden. Der digitale Setzkasten an der Station „gesammelt“ präsentiert einen Querschnitt aus der Museumssammlung. Dort können auch Vorschläge für weitere Sammlungsobjekte abgegeben werden.

„Vermittelt“ stellt das aktuelle museumspädagogische Angebot vor und fragt, welche Programme gewünscht sind. Der Servicebereich des Museums steht an der Station „bedient“ im Fokus. Präsentiert wird ein Best-of der Gästebucheinträge vergangener Jahre. „Vermarktet“ setzt bei einer Umfrage auf die Antworten der Museumsgäste und lädt ein, Botschafter oder Botschafterin für das Museum Kulturland Ries zu werden.

In der Ideenwerkstatt zum Erinnern, Entdecken und Mitgestalten spielen die Wünsche, Vorstellungen und Visionen der Besuchenden die Hauptrolle. Welche Ausstellungsthemen sind gefragt? Welche Zielgruppen sollen im Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm besonders berücksichtigt werden? Und wie kann die Aufenthaltsqualität während des Museumsbesuchs verbessert werden? Die Anregungen und Impulse wird das Museumsteam in seine künftigen Planungen einfließen lassen.

Die Sonderausstellung ist vom 13. Oktober 2024 bis zum 2. Februar 2025 im Ausstellungsgebäude Klosterökonomie zu sehen. Alle Informationen zur Ausstellung und zu begleitenden Veranstaltungen gibt es online unter: www.mklr.bezirk-schwaben.de. (AZ)