Alte Grabstätten in neuem Baugebiet gefunden: Welche Optionen Oettingen jetzt hat

Bei den archäologischen Grabungen im neuen Baugebiet Kelterfeld II ist die Oettinger Stadtverwaltung ziemlich überrascht worden. Entgegen den ursprünglichen Annahmen, gestützt auf den Denkmalatlas, ist in Teilbereichen des Geländes eine erhebliche Anzahl alter Grabstätten und Siedlungen gefunden worden. Dies macht Bürgermeister Thomas Heydecker und seiner Verwaltung gewisse Sorgen, wie er in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend einräumte.

Bernd Schied