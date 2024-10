Nördlinger Firma gewinnt bei bayerischem Ideenwettbewerb

Vier Preisträger des Bayerischen Ideenwettbewerbs für den nachhaltigen Einsatz von Bauteilen und Recyclingmaterialien im Bausektor haben Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Bayerns Bauminister Christian Bernreiter prämiert, wie es in einer Mitteilung heißt. Glauber betonte bei der Preisverleihung in München: „Der sorgsame Umgang mit kostbaren Rohstoffen ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Rund ein Drittel der weltweiten Ressourcen werden beim Bauen verbraucht. Gleichzeitig entstehen beim Bauen enorme Abfallmengen. Diese Entwicklung wollen wir bremsen: durch mehr Kreislaufwirtschaft und bessere Rückführung von Bauteilen und Abfällen in den Bauzyklus. Unser Bayerischer Ideenwettbewerb ist ein eindrucksvoller Beweis, wie es gehen kann – aus der Praxis für die Praxis.“

Bernreiter ergänzte: „Die prämierten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie innovativ und zukunftsweisend die bayerische Baubranche ist. Neben dem Erhalt unserer Bauwerke ist die Kreislaufwirtschaft enorm wichtig für das Bauen von morgen. Rohstoffknappheit und Engpässe in den Lieferketten gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die ausgezeichneten Ideen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Damit stärken wir nicht nur den Klimaschutz, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Bausektors in Bayern.“

Eigner Bauunternehmung vom Freistaat Bayern ausgezeichnet

Mit dem Bayerischen Ideenwettbewerb werbe der Freistaat laut Mitteilung für den verstärkten Einsatz von Recycling-Baustoffen. Die Preisträger erhalten jeweils eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro, ein Schild, ein digitales Signet und eine Urkunde.

Einer der Preisträger ist die Eigner Bauunternehmung GmbH aus Nördlingen, die für ihre Tiefgaragendecke auch schon den Architekturpreis Beton 2023 erhalten hat. „Concrete Lightweight Ceiling“ heißt ein Verfahren, das 3D-gedruckte Betonsegmente als integrierte Aussparungskörper in Anlehnung an das statische System einer Stahlbetonrippendecke nutzt. Die betongedruckten, aneinandergereihten Hohlkörper führten zu einer signifikanten Materialeinsparung von 40 Prozent weniger Beton und 30 Prozent weniger Betonstahl. In Verbindung mit dem Einsatz von CO 2 -optimiertem R-Beton gelang eine Einsparung von insgesamt 35 Prozent weniger CO 2 gegenüber einer ursprünglich geplanten Stahlbetonflachdecke. Beton werde nur dort eingesetzt, wo es die Tragstruktur und die Lastableitung verlangen. Das vereinfache und beschleunige die Arbeit auf den Baustellen und sorge für großes Einsparpotenzial bei Material, Arbeitsaufwand und CO 2 . (AZ)