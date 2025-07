Kindergartengebühren: Eltern müssen in Riesbürg deutlich mehr zahlen

Ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 steigen die Elternbeiträge in Riesbürg um 7,3 Prozent. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und sich damit an die Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg angelehnt. Dem Votum müssen allerdings noch die katholische Kirchengemeinde Utzmemmingen, die Träger der dortigen Betreuungseinrichtung ist, sowie die Elternvertretung zustimmen. Schon im vergangenen Jahr hatte der Rat die Gebühren um 7,5 Prozent angehoben.

Ab Herbst müssen somit beispielsweise für ein dreijähriges Kind bei einer Betreuung von sechs Stunden 174 Euro pro Monat bezahlen werden. Nach Angaben von Bürgermeister Willibald Freihart gelten die neuen Beitragssätze für elf Monate. Der August bleibe beitragsfrei. Ziel sei es, durch die Beiträge der Eltern 20 Prozent der Gesamtausgaben für die Kinderbetreuung abzudecken. Angehoben hat der Gemeinderat zudem die monatliche Pauschale für die Schulkindbetreuung in den Grundschulen in Pflaumloch und Utzmemmingen. Sie beträgt ab 1. Oktober 50 Euro und steigt damit um 20 Euro. Laut Bürgermeister dient die Erhöhung als Ausgleich für gestiegene Personal- und Sachkosten. Wie Freihart weiter mitteilte, seien die beiden Kindergärten in den beiden Ortsteilen gut ausgelastet. Es stünden jeweils 57 Plätze zur Verfügung.

Riesbürg: Photovoltaikanlagen auf Kläranlagen

Einverstanden ist man in Riesbürg mit den Plänen der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen in Nördlingen, in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Bopfingen auf einem Flurstück bei Utzmemmingen, eine sechs Hektar große Mischwaldfläche mit klimaresistenten Baumarten (Elsbeere, Speierling, Ahorn, Eibe) anzulegen. Zustimmung fand zudem der vorgesehene Blühstreifen um den Bereich, der die Biodiversität fördern und das Landschaftsbild aufwerten soll.

Vergeben hat das Gremium darüber hinaus den Auftrag für die Installation von Photovoltaikanlagen in den Kläranlagen Goldburghausen, Pflaumloch und Utzmemmingen an die Firma Walter Energy aus Jagstzell zum Angebotspreis von 285.000 Euro brutto. Dieser Preis liegt um 45 Prozent unter den ursprünglichen Kostenberechnungen, was dem Bürgermeister zufolge auf die gesunkenen Marktpreise zurückzuführen sei.