Wie Michael Schieber das Rieskrater-Museum in Nördlingen geprägt hat

Geht es um das Nördlinger Rieskrater-Museum, so ist diese Einrichtung bis heute eng mit einem Namen verbunden: Dr. Michael Schieber. Als Leiter prägte er diese Stätte über 20 Jahre. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er im Alter von 75 Jahren bereits am 5. Juli.

Am 1. Juli 1990 hatte Michael Schieber das noch ganz junge Museum übernommen, das erst am 6. Mai 1990 eröffnet worden war. Er leitete es bis zu seinem Ruhestand am 31. Dezember 2010, prägte er es mit fachlicher Kompetenz und führte sein Team mit Respekt und Herzlichkeit.

Früherer Leiter des Rieskrater-Museums in Nördlingen gestorben

Am 19. Juli 2003 fand die feierliche Übergabe des Meteorit Neuschwanstein I an das RieskraterMuseum statt. Dr. Michael Schieber (rechts), Prof. K. von Welck (mittig rechts), Prof. H. Miller (mittig links) und der damalige OB Paul Kling (links). Foto: Dieter Heinlein (Archivbild)

Zur Museumsentwicklung stellte Michael Schieber im ersten Jahr seiner Tätigkeit fest, dass „wir in das Konzept neue Ideen mit einfließen lassen müssen“. Dabei sprach er nicht nur das fehlende Museumsdepot an, sondern kümmerte sich kontinuierlich um Modernisierungen und Erweiterungen der Dauerausstellung. So wurde Mitte der 90er-Jahre die Diaschau durch eine Video-Projektion mit unterschiedlichen Sprachen ersetzt.

Durch erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verein „Freunde des RiesKraterMuseums“, Stadt Nördlingen und Sponsoren wurden unter Schieber unter anderem 1993 der Eisenmeteorit „Guatelupe“, 1996 der Meteorit „Gao“, 2002 der Marsmeteorit „Zagami“, 2004 der große Meteorit „Sikhote-Alin“ und natürlich der Meteorit „Neuschwanstein I“ beschafft. 2003 entstand der geologische Lehrgarten. In Schiebers Ära fallen auch die Gründung des Zentrums für Rieskrater- und Impaktforschung Nördlingen sowie die Überführung der 1206 Meter tiefen Forschungsbohrung Nördlingen 1973 ins Museum.

Nördlinger Rieskrater-Museum: Schieber veröffentlichte Standardwerk

Der ehemalige Museumsleiter Dr. Michael Schieber bei der der Feier zu 25 Jahren Rieskrater-Museum am 8. Mai 2015. Foto: Dr. Oliver Sachs (Archivbild)

Neben Führungen brachte Schieber vielen Menschen den Impaktkrater in Vorträgen und Publikationen nahe – beispielsweise in Heimatbüchern der Region und wissenschaftlichen Journalen. Unter anderem erstellte Schieber auch – zusammen mit seiner Stellvertreterin – 1994 einen reich bebilderten Museumsführer, der in drei Sprachen übersetzt und in dritter Auflage bis heute verkauft wird. Es gilt seit über 30 Jahren als Standardwerk.

Herausragend waren die Filmarbeiten zum Lebenswerk von Prof. Dr. Eugene Shoemaker und Ehefrau Carolyn. Unter Schiebers Leitung war das Rieskrater-Museum auch immer wieder Gastgeber nationaler und internationaler Konferenzen. Beispielhaft erwähnt seien die Fachtagungen AMICO (Asteroid and Meteorite Impacts and their Consequences) im Jahr 2000 und LMI (Large Meteorite Impacts) 2003.

So erlangte das Museum bereits nach kurzer Zeit eine Akzeptanz und weltweite Wahrnehmung. Michael Schieber hat über Jahrzehnte als wirklich prägender Musemsleiter sehr positiv für Heimat und Rieskrater-Museum gewirkt. (AZ)