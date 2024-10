Holzmarkt und Verkaufssonntag in Oettingen locken mit vielfältigem Programm

Die Werbegemeinschaft Oettingen lädt am Sonntag, 27. Oktober, zum verkaufsoffenen Sonntag und zum Holzmarkt ein. Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher bei verschiedenen Anbietern unter anderem rund um das Thema Holz informieren. Im ehemaligen Schlecker-Gebäude in der Schloßstraße 48 und auf dem Marktplatz stellen zahlreiche Holzkünstler ihre hochwertigen Werke aus.

Die jüngsten Besucher können sich wieder auf das beliebte Kinder-Karussell freuen. Beim Waldkindergarten und der Forstverwaltung gibt es am Schloßplatz ein spannendes Quiz zu entdecken. Die Oettinger Jugendkapelle wird den Tag ab 15.00 Uhr musikalisch begleiten und für eine festliche Atmosphäre auf dem Marktplatz sorgen. Der Waldkindergarten bietet Kaffee und Kuchen an.

Pomologe informiert in Oettingen über Apfelsorten

Ein erfahrener Pomologe wird am Stand des Obst- und Gartenbauvereins Oettingen mit seiner Expertise helfen, eigene Apfelsorten zu bestimmen. Der Flohmarkt in der Königsstraße ermöglicht, nach Herzenslust zu stöbern. Auch in der Turnhalle ist Schnäppchenjagd angesagt: Hier findet von 11 bis 16 Uhr der Mädelsflohmarkt statt. Beim Gewinnspiel locken Preise im Gesamtwert von 500 Euro. Gewinnkarten erhalten Kundinnen und Kunden in der Woche vor dem Marktsonntag in den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften. Die ausgefüllten Gewinnkarten können auch noch am Marktsonntag in den Geschäften abgegeben werden.

Im Residenzschloss Oettingen werden Führungen angeboten, das Heimatmuseum öffnet von 14 bis 17 Uhr seine Sonderausstellung „Krone reloaded- altes Haus neu aufgestellt“.

Oettinger Geschäfte öffnen ab 12.30 Uhr

Die teilnehmenden Geschäfte öffnen ihre Türen von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr, sodass die Besucherinnen und Besucher in aller Ruhe nach Herzenslust einkaufen können. Floh- und der Fierantenmarkt öffnen bereits um 11 Uhr.