Hainsfarth feiert die Einweihung des Naturkindergartens „Waldfüchse“

Der Natur- und Walderlebniskindergarten „Waldfüchse“ in Hainsfarth ist mit einem kleinen Festakt durch die Geistlichen Uli Tauber und Robert Willmann am Samstagabend offiziell eingeweiht worden. Im Anschluss wurde mit einem Helferfest allen am Bau Beteiligten gedankt. Am Sonntag konnte sich die Bevölkerung beim „Tag der offenen Tür“ ein Bild von der außergewöhnlichen Konzeption der Kita machen.

Peter Tippl