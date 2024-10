Neues Hofcafé auf dem Holunderhof

Das Lebensmotto von Siglinde Beck vom Holunderhof in Lohe scheint „Ich mach das jetzt einfach“ zu sein. Als sie 2006 ihre Ausbildung zur Kräuterpädagogin begann, war noch nicht abzusehen, wohin die Reise geht. Mit Kräuterwanderungen um Lohe fing alles an, der Name Holunderhof war schnell gefunden, da direkt am Hof ein alter Holunderstrauch steht und er die Verbindung zur Natur wiedergeben sollte. 18 Jahre später und einige Maßnahmen in der Zwischenzeit haben aus dem Holunderhof eine Begegnungsstätte für Jung und Alt, für Kindergärten, Schulen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen gemacht. Nun wurde, neben dem Weinkeller und dem Hofladen, ein neues Hofcafé eröffnet.

Welche Bekanntheit und welchen Zulauf der Hof mittlerweile hat, war bereits am vergangenen Donnerstag zu sehen: Parkplätze um den ganzen kleinen Weiler verteilt waren rar. Doch bevor man zum Hof kam, schauten einen die großen Augen der Galloway-Rinder treuherzig an, die auf dem Hof gehalten werden - besonders für die kleinen Besucherinnen und Besucher eine schöne Begegnung. Zur Eröffnung des Hofcafés veranstaltete der Holunderhof einen „Selber g´macht“ Markt mit Ständen auf dem Hof von selbst geschöpftem Papier, Schmuck, Kerzen, Leckereien, Brotaufstriche und Keramik aller Art. Im neuen Hofcafé waren über Stunden hinweg die Plätze nur schwer zu ergattern.

Icon Vergrößern Sehr gut besucht war das neue Hofcafé. Foto: Josef Heckl Icon Schließen Schließen Sehr gut besucht war das neue Hofcafé. Foto: Josef Heckl

Am Samstag folgte eine Stadelparty, am Sonntag gab es einen Familientag mit einem tollen Kinderprogramm und verschiedenen Ständen zum Thema Gesundheit, Haus und Garten. Auf dem Programm stand zudem eine Erntespirale, die auf dem Roßfeld für die Tiere ausgelegt werden sollte.