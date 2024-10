Neue Asylunterkunft an der Nürnberger Straße wird Anfang 2025 fertig

Die Holzwände sind bereits auf einen zweiten Stock in die Höhe gewachsen, doch auf der Baustelle geht es noch emsig her. Im ersten Quartal im kommenden Jahr wird die neue Asylunterkunft an der Nürnberger Straße fertiggestellt sein. Das kündigt das Landratsamt auf Nachfrage an. Ursprünglich war die Eröffnung für Dezember angedacht, einen konkreten Termin gab es nicht. In den Holzbauten sollen 156 Asylwerber und Schutzsuchende aus der Ukraine Platz finden.

Veronika Ellecosta Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nürnberger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asylunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis