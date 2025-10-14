19-Jähriger verletzt: Onkel schlägt Neffen bei Kirchweih in Forheim

Ein 49-Jähriger hat in Forheim auf seinen Neffen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag auf der Kirchweih zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Onkel und dem 19-jährigen Neffen. Dann schlug der Onkel mehrmals mit der Faust in das Gesicht seines Neffen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Nun erwartet den 49-Jährigen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

86735 Forheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchweih Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Familienstreit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis