Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Eskalierter Familienstreit bei Kirchweih in Forheim: Onkel schlägt Neffen

Forheim

19-Jähriger verletzt: Onkel schlägt Neffen bei Kirchweih in Forheim

Bei der Kirchweih in Forheim eskaliert ein Familienstreit: Ein 49-Jähriger schlägt seinem Neffen mehrmals ins Gesicht. Welche Konsequenzen ihm jetzt drohen.
    • |
    • |
    • |
    Eine verbale Auseinandersetzung zwischen Onkel und Neffe artete bei der Kirchweih in Forheim in eine Schlägerei aus.
    Eine verbale Auseinandersetzung zwischen Onkel und Neffe artete bei der Kirchweih in Forheim in eine Schlägerei aus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein 49-Jähriger hat in Forheim auf seinen Neffen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag auf der Kirchweih zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Onkel und dem 19-jährigen Neffen. Dann schlug der Onkel mehrmals mit der Faust in das Gesicht seines Neffen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Nun erwartet den 49-Jährigen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden