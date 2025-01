Fahndungstreffer für die Nördlinger Polizei: Die Beamten kontrollierten am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, einen Mann in der Industriestraße in Nördlingen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 47-Jährige aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Er wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (AZ)

Fahndungstreffer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Industriestraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis