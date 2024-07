62-jähriger Fahrer reißt beim Einparken Fahnenmast um: Schaden an drei Autos entstanden

Ein 62-Jähriger parkte am Mittwoch beim Verbrauchermarkt An den Langwiesen seinen Pkw vorwärts ein. Beim Einparken war er so in das Gespräch mit seiner Frau vertieft, dass er den vor ihm stehenden Fahnenmast zu spät erkennt und dagegen fuhr. Durch den Anstoß wurde der Fahnenmast aus der Verankerung gerissen und fiel auf zwei geparkte Autos. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahnenmast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis