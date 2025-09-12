Prozess: Deshalb wird ein Autofahrer freigesprochen, der bei Rot aufs Gas trat

Der Fahrer eines Autos steht bei Rot wenige Sekunden an der Ampel an der Kreuzung Löpsinger Straße/Innerer Ring. Dann beschleunigt er. Er kommt aus der Innenstadt und will über den Bahnübergang an der Nürnberger Straße nach Hause fahren. Da er sieht, dass die Bahnschranken nach unten gehen, gibt er Gas, er will es unbedingt noch über die Kreuzung schaffen. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Auto. Die Bahnwärterin muss zur Seite springen, um nicht umgefahren zu werden. Der Fahrer schlittert in die Schrankenanlage und läuft verwirrt davon, dann fasst ihn eine Polizeistreife. So hat es sich an einem Abend Anfang Januar 2024 zugetragen.
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden