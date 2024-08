26-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ein Mann ohne Fahrerlaubnis ist am Montag in Oettingen dennoch mit seinem Auto gefahren. Laut der Polizei Nördlingen fuhr der 26-Jährige kurz vor 13.30 Uhr Richtung Munningen. Es war bekannt, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten die Polizei. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift in Munningen angetroffen werden. Sein Fahrzeug stand vor dem Haus und der Motor war noch warm. Der 26-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

