Unbekannter fährt Auto im Sportpark an

Ein Unbekannter hat den Renault Twingo einer 50-Jährigen in Nördlingen angefahren. Laut Polizeibericht stand das Auto am Dienstag und am Mittwoch auf dem Parkplatz am Sportpark. Der Unbekannte beschädigte - vermutlich beim Einparken - den hinteren rechten Kotflügel. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)

