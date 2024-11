Auto überschlägt sich: Mann ohne Führerschein verursacht Unfall

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr bei Ehingen am Ries ereignet. Ein 26-jähriger Mann kam laut Polizeiangaben aufgrund eines Fahrfehlers auf der Staatsstraße von Belzheim in Richtung Ehingen von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und die beiden Mitfahrer wurden dadurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro und der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis